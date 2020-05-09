09.05.2020 (21:27)

Военные ЦВО на Урале празднуют День Победы

В воинских частях Центрального военного округа на Урале торжественные построения личного состава проходят на увеличенных дистанциях, а все военнослужащие в защитных масках и перчатках.

Торжественный митинг и вынос боевого знамени прошел в соединении связи Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированном в Свердловской области. В ходе торжественного митинга отличившимся военнослужащим были вручены ведомственные медали, ценные подарки и благодарственные грамоты от командования округа и воинской части.

В завершение мероприятий военнослужащие роты почетного караула провели вынос боевого знамени воинской части, возглавив торжественное прохождение личного состава соединения.

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