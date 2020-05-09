09.05.2020 (21:48)

В гарнизонах РВСН проведен комплекс мероприятий, посвященных Дню Победы.

С участием личного состава воинских частей Власихинского гарнизона состоялся митинг, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и возложение цветов к памятнику Маршалу Советского Союза Г.К. Жукову.

Мобильные концертные бригады Дворца культуры и ансамбля песни и пляски РВСН «Красная звезда» провели мини-концерты во дворах городского округа, где проживают ветераны, труженики тыла, вдовы ветеранов Великой Отечественной войны. Именно в честь их беспримерного подвига и героизма, звучали сегодня легендарные песни военных лет и, конечно, давно ставший гимном этого праздника «День Победы».

Поздравление ветеранов от артистов стало праздником для всех соседей из окрестных домов. Жители выходили на балконы, открывали окна, слушали и подпевали, многие держали портреты и награды своих родственников.

Аналогичные мероприятия спланированы и во всех ракетных объединениях, соединениях и на полигоне. Практически повсеместно военнослужащие РВСН примут участие в наведении порядка на территориях воинских захоронений и их облагораживании.

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