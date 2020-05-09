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09.05.2020 (21:39)

Артиллеристы ЦВО в честь Дня Победы провели праздничный салют в Новосибирске

В ознаменование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие артиллерийского соединения 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) провели праздничный салют в Новосибирске, в котором использовали 122-мм орудия Д-30 и салютные установки 2А85 на базе автомобиля «КАМАЗ».

Праздничные артиллерийские залпы прошли на городском пляже реки Обь. В обеспечении проведения салюта задействованы более 40 военнослужащих общевойскового объединения ЦВО, мероприятие состоялось с соблюдением всех санитерно-эпидемиологических правил.

Накануне на базе полигона «Юргинский» в Кемеровской области с салютными расчетами были проведены практические тренировки, во время которых командование высоко оценило подготовку артиллерийской батареи.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , 9 мая , Великая Отечественная война (ВОВ)
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