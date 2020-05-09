09.05.2020 (22:05)

В Китайской Народной Республике прошли памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

8 мая 2020 года в уезде Чжанбэй городского округа Чжанцзякоу провинции Хэбэй Китайской Народной Республики сотрудники Представительства Минобороны России (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в КНР возложили венок и живые цветы к мемориалу советским и монгольским воинам, павшим при освобождении северо-востока Китая. В церемонии также приняли участие представители Народного правительства провинции Хэбэй, сотрудники мемориального музея и парка.

На протяжении многих лет в мае накануне дня Победы в уезде Чжанбэй проходит традиционный ритуал возложения венков к мемориалу, посвященному воинам-освободителям, погибшим в последних боях Второй мировой войны в августе 1945 года.

В торжественно-траурном мероприятии, организованном Посольством России в Китае участвуют руководства посольств и военные атташе стран СНГ в КНР, Секретариата Шанхайской Организации Сотрудничества, представители местных органов власти КНР.

2020 год стал годом особенным. Мир столкнулся с новой, неизвестной угрозой: пандемия COVID-19 бросила вызов современной цивилизации. На территории КНР действуют строгие карантинные меры, проведение любых массовых мероприятий в стране ограничено.

Но день Победы нельзя отменить, его духовная сила навсегда в наших сердцах. В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 7 мая на территории Посольства России в Китае с соблюдением необходимых мер безопасности прошли торжественные мероприятия, встречи, концерты.

Традиционное возложение венка и цветов к могилам советских и монгольских воинов в уезде Чжанбэй состоялось и в этом году.

Здесь, на вершине горы Ехулин, в 230 км от Пекина, покоятся останки бойцов из состава советско-монгольской конно-механизированной группы генерала И.А.Плиева.

Памятник воинам-освободителям в уезде Чжанбэй был установлен местными жителями после окончания боев в 1945 году. В 1946 году после ухода советских войск из района и занятия провинции Чахар гоминдановскими войсками обелиск был разрушен. После того, как в 1948 году Народно-освободительная армия Китая вернулась в уезд Чжанбэй, он был вновь восстановлен. В 1957 году местным правительством были проведены масштабные работы по созданию нового мемориального комплекса, торжественное открытие которого состоялось 20 октября 1957 года. В настоящее время на мемориале увековечены имена 69 советских и 56 монгольских воинов, погибших в ходе боевых действий в этом районе.

9 мая торжественно-траурные мероприятия пройдут в городах Шэньян, Далянь и Харбин. Сотрудники Генеральных консульств России проведут церемонии возложения живых цветов к могилам советских воинов, погибших в боях с японскими милитаристами.

История двадцатого века сложна и противоречива, но пережившие лихолетье войны народы как никто другой знают, чего стоит мир. В России и Китае помнят прошлое, чтят память о павших героях, стремятся беречь мир во имя будущего.

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