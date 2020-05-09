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09.05.2020 (21:44)

В подмосковной Кубинке прошло уникальное авиашоу, посвященное 75-летию Победы

На аэродроме Кубинка (Московская область) прошло уникальное авиационное шоу с участием четырех пилотажных групп Воздушно-космических сил, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В нем приняли участие экипажи авиационных группы высшего пилотажа «Русские витязи» на самолетах Су-30см и «Стрижи» на самолетах МиГ-29 Центра показа авиационной техники, «Беркуты» на вертолетах Ми-28н Торжокского авиацентра. Одиночный пилотаж выполнил ведущий авиационной группы «Соколы России» Липецкого авиацентра на самолете Су-35с.

Во время воздушного показа летчики ВКС продемонстрировали наиболее зрелищные фигуры группового пилотажа, такие как «синхронные бочки», «групповая бочка», «зеркало», «синхронный колокол», «встречный роспуск», а также одиночного пилотажа, в том числе с демонстрацией сверхманевренных характеристик современных истребителей.

Впервые с 2016 года пилотажное группа «Беркуты» выполнили свою обновленную летную программу в составе 6-ти экипажей.

Завершилось авиашоу проходом над аэродромом шести самолетов Су-25, которые окрасили небо в цвета российского флага.

Общая продолжительность летной программы составила более часа.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Самолеты , Западный военный округ , ВВС , Праздники , Авиационные группы высшего пилотажа , Русские витязи , Стрижи , 9 мая , ВКС
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