09.05.2020 (21:40)

В рамках празднования 75-й годовщины Победы сотрудники представительства Минобороны России посетили воинское захоронение в городской части Прага-Ходов

В рамках празднования 75-й годовщины Победы сотрудники Представительства Министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чешской Республике в индивидуальном порядке посетили воинское захоронение в городской части Прага-Ходов.

Здесь захоронены воины Красной Армии и военнопленные, умершие в пражском полевом госпитале в 1945-1946 гг., а также бойцы чехословацкого сопротивления и участники Пражского восстания 5 мая 1945 года. Над каждой могилой установлен гранитный обелиск, а над всем некрополем возвышается скульптурная группа работы Франтишека Ганы, изображающая девочку с цветами и воина. У основания памятника помещена капсула с горстью земли с поля сражения при деревне Соколово (первое сражение, в котором чешские войска участвовали вместе с войсками Красной Армии).

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