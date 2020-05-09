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09.05.2020 (21:24)

В Подмосковье военнослужащие ЗВО проведут спецобработку «Экспериментального завода научного приборостроения»

В Московской области в городе Черноголовка военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа проведут специальную обработку «Экспериментального завода научного приборостроения».

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты с применением многофункциональных авторазливочных станций АРС-14 и АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К проведут обеззараживание территории, объектов, складских помещений и дорог завода.

Внутри с помощью автономных приборов специальной обработки (АПСО) военнослужащие проведут дезинфекцию цехов, конвейеров и других производственных помещений завода.

Всего специалисты РХБЗ выполнят обработку более 70 тысяч квадратных метров специальным раствором ДТС-ГК. В дезинфекции примет участие более 60 военнослужащих и около 10 единиц военной и специальной техники гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
COVID-19 , Западный военный округ
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