09.05.2020 (21:20)

Командующий РВСН поздравил фронтовиков и тружеников тыла с 75-й годовщиной Победы

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев поздравил ветеранов и тружеников тыла с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне:

«От имени Военного совета РВСН и себя лично поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! С праздником, величие которого определено беспримерным подвигом нашего народа во имя спасения Отечества и решающим вкладом в разгром фашизма.

День Победы всегда останется самым дорогим и священным праздником. Праздником общенациональной гордости, немеркнущей славы, торжеством, в котором слились воедино радость, память и скорбь. Нам выпала великая честь быть наследниками Великой Победы. Мы понимаем, как высока эта ответственность и стараемся изо всех сил оправдать это доверие.

Стратегические ракетчики, укрепляя мощь и боевую готовность войск, делают все, чтобы никто не забыл уроков той страшной войны, навсегда оставил попытки завоевания мирового господства и посягательств на наш суверенитет. От всей души желаю вам крепкого здоровья и мирного неба.

Поздравляю с Днем Великой Победы!»

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