09.05.2020 (21:23)

75 юных патриотов пополнили ряды юнармейского движения Московской области в День Победы

75 участников военно-патриотических организаций Московской области вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». В связи с введённым в Московской области режимом повышенной готовности по противодействию новой коронавирусной инфекции торжественная церемония вступления в ряды ВВПОД «Юнармия» прошла в удалённом режиме в формате видеоконференции.

«75 юных патриотов Подмосковья пополнили ряды юнармейского движения. Юнармейцы Подмосковья в преддверии Дня Победы, и сегодня, в этот День, продолжают поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны с праздником. К сожалению, мы не можем сейчас поздравить Героев этого Праздника очно, но юные патриоты обзванивают ветеранов. Новым участникам юнармейского братства я хочу пожелать вести активную работу в юнармейском движении, с лёгкостью покорять новые высоты, а мы будем им в этом помогать» - рассказал начальник штаба Регионального отделения общественного движения «Юнармия» Московской области, олимпийский чемпион Александр Легков.

В торжественной церемонии приняли участие: начальник регионального штаба ВВПОД «Юнармия» Московской области, депутат Московской областной думы, олимпийский чемпион Александр Легков, военный комиссар Московской области полковник Алексей Астахов, заместитель председателя Московской областной организации ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации Олег Широков, юные патриоты из Орехово-Зуевского городского округа, городских округов Балашиха, Чехов и Лобня и Ветераны Великой Отечественной войны.

«Военный комиссариат Московской области уделяет большое внимание военно-патриотическому воспитанию допризывной молодежи и подрастающего поколения. Даже непростая эпидемиологическая ситуация, в которой мы отмечаем день юбилей Победы, не помешала 75 юным патриотам стать юнармейцами именно 9 мая», - рассказал военный комиссар Московской области полковник Алексей Астахов.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано по инициативе Министра обороны Сергея Шойгу в 2016 году. На сегодняшний день Региональное отделение «Юнармии» Московской области объединяет свыше 28 тысяч участников военно-патриотических организаций региона и ведет свою работу по четырем основным направлениям: военно-патриотическому, экологическому, добровольческому и информационному.

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