09.05.2020 (22:16)

Салютный дивизион ЗВО произвел праздничный артиллерийский салют в Москве в День Победы

Отдельный гвардейский салютный дивизион им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа произвел праздничный артиллерийский салют в Москве в День Победы.

В ходе торжественного воинского ритуала вечернее небо столицы в течение 10 минут из 72 салютных установок украсило свыше 10 тысяч фейерверочных выстрелов. Из 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны расчеты произвели 30 залпов. Кульминацией салюта стал фейерверк в виде расцветок Государственного Флага Российской Федерации, который в течении 40 секунд озарял небо столицы.

В небо Москвы были выпущены фейерверочные изделия более 55 видов, среди них – «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Купола разрывов превысили диаметре 300 метров. Запуск фейерверков был произведен из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КамАЗ.

Всего девяносто единиц техники было задействовано для проведения салюта в Москве 9 мая в честь Дня Победы.

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