09.05.2020 (21:13)

Подшефные юнармейцы танковой армии ЗВО записали видео поздравление ветеранов с 75-летним юбилеем Победы

Участники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» гвардейской Краснознаменной танковой армии Западного военного округа поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с 75-летним юбилеем Победы, не нарушая режима самоизоляции.

Школьники Московской, Нижегородской, Ярославской, Смоленской, Ивановской областей, в местах дислокации танкового объединения записали коллективное поздравление ко всем ветеранам Великой Отечественной войны. Каждый юнармеец, находясь на самоизоляции в домашних условиях записал отрывок поздравительного текста, который в итоге был сведен в единое видео поздравление. К поздравлению присоединились военнослужащие гвардейской танковой армии ЗВО.

«Вы образец мужества и героизма и не смотря на быстротечность времени, ваш подвиг навсегда останется в наших сердцах. Примите наши самые теплые пожелания крепкого здоровья, счастья, силы духа и оптимизма!» - сказал в видео поздравлении юнармеец Илья Слупицкий.

В поздравлении ветеранов приняло участие более 15 юнармейцев и порядка 20 военнослужащих гвардейской танковой армии ЗВО. 9-го мая «волонтеры Победы» вместе с военнослужащими танковой армии продемонстрировали видео поздравление подшефным ветеранам с помощью многофункциональных информационных комплексов.

В Великой Отечественной войне 1942-1945 г. гвардейская танковая армия участвовала в Орловско-Брянской операции, битве за Москву, танковом сражении на Курской дуге, в освобождении Украины, в Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской и Берлинской операциях против нацистской Германии и её союзников. Гвардейская танковая армия прошла боевой путь от Курска до Берлина протяжённостью три тысячи километров. Армия самостоятельно и во взаимодействии с войсками других армий освободила на территории Советского Союза 54 города, на территории Польши — 72, на территории Германии овладела 25 городами. За успешные боевые действия гвардейские знамена соединений и частей армии украсили 127 боевых орденов.

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