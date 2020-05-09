09.05.2020 (21:15)

Более 10 станций-передвижек с военнослужащими Ленинградской армии ЗВО поздравили жителей семи регионов с Днём Победы

Сегодня на улицах и площадях Ленинградской, Курской, Псковской, Тверской, Ярославской, Смоленской областей и Республики Карелия прошли торжественные акции поздравления в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в которой приняли участие военнослужащие Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

В рамках акции в местах проживания ветеранов Великой Отечественной войны, а также на территории военных городков были размещены передвижные станции на базе автомобилей КАМАз и УРАЛ, оснащённые звуковоспроизводящей аппаратурой.

Фронтовики, не нарушая режима самоизоляции, смогли услышать музыку и песни военных лет, отрывки из произведений о войне, а также запись поздравления командующего Ленинградской армией ВВС и ПВО с Днём Великой Победы.

Торжественная акция прошла одновременно на территории 7 субъектов России, было задействовано 10 оборудованных звукоусиливающей аппаратурой автомобилей, более 50 военнослужащих зенитных ракетных, радиотехнических войск и авиации.

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