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09.05.2020 (20:59)

В Санкт-Петербурге военнослужащие общевойсковой армии ЗВО спецобработали площадки проведения артиллерийского салюта

Сегодня в Санкт-Петербурге военнослужащие  полка радиационной, химической и биологической защиты общевойскового армии Западного военного округа  провели обеззараживание площадок проведения праздничного артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты провели обеззараживание дезинфицирующими растворами с применением специальных машин АРС-14, АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К.

Военнослужащие  обработали  места расстановки трех орудий ЗИС-3 и двенадцати орудий Д-44, подъездные пути, фасады крепости и прилегающую территорию Петропавловской крепости. Также была обеззаражена площадка размещения салютных установок, которая находится в другой части города.

Всего военнослужащими общевойсковой армии ЗВО было обработано территории общей площадью более 1,5 тыс кв. м. 

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Западный военный округ , Праздники , 9 мая
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