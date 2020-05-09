09.05.2020 (20:59)

В Санкт-Петербурге военнослужащие общевойсковой армии ЗВО спецобработали площадки проведения артиллерийского салюта

Сегодня в Санкт-Петербурге военнослужащие полка радиационной, химической и биологической защиты общевойскового армии Западного военного округа провели обеззараживание площадок проведения праздничного артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты провели обеззараживание дезинфицирующими растворами с применением специальных машин АРС-14, АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К.

Военнослужащие обработали места расстановки трех орудий ЗИС-3 и двенадцати орудий Д-44, подъездные пути, фасады крепости и прилегающую территорию Петропавловской крепости. Также была обеззаражена площадка размещения салютных установок, которая находится в другой части города.

Всего военнослужащими общевойсковой армии ЗВО было обработано территории общей площадью более 1,5 тыс кв. м.

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