09.05.2020 (20:55)

В Самаре командующий 2-й армией ЦВО и губернатор Самарской области спели для Героя Советского Союза песню «День Победы»

Командующий 2-й Гвардейской общевойсковой армией генерал-лейтенант Андрей Колотовкин, и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров спели песню «День Победы» у окон госпиталя ветеранов войн в Самаре, где проходит плановое лечение Герой Советского Союза Владимир Иванович Чудайкин.

Песня победы исполнялась в сопровождении ансамбля «Волжские казаки» Дома Офицеров Самарского гарнизона. Ансамбль также исполнил для ветеранов такие песни как «Прощайте, скалистые горы», «Казаки в Берлине» и «Баллада о солдате», а юный чтец и по совместительству 9-летний сын офицера Даниил Уразов прочитал для ветерана стихотворение о войне и подвиге советского солдата. Владимир Иванович и другие ветераны смотрели за персональным мини-концертом в окна своих палат: благодарили, подпевали и хлопали.

Владимир Иванович Чудайкин – последний живой Герой Советского Союза 3-й ударной армии, водрузившей знамя Победы над Рейхстагом в Берлине. Он родился 24 февраля 1925 года в деревне Поповка Темниковского района Республики Мордовия. После окончания начальной школы работал трактористом в совхозе. В 1941 году семья переехала в город Куйбышев и Владимир Иванович, после учебы в школе фабрично - заводского обучения, работал слесарем-сборщиком на Куйбышевском авиационном заводе.

С первых дней Великой Отечественной войны Владимир Иванович стремился попасть на фронт, но работников завода на фронт не брали и только в апреле 1944 года обманом и хитростью ему удалось попасть в ряды действующей Армии. В ноябре 1944 года, после окончания курсов, он попал на фронт в 9 – ый танковый корпус и служил заряжающим в танке 23 – й танковой бригады. За время войны сменил три экипажа и три танка.

1 мая 1945 года в составе штурмовой группы танк сержанта Чудайкина двигался впереди наступающих подразделений, уничтожая огневые точки противника в здании рейхстага, обеспечивая атаку пехоты. Во время боя, прорвавшийся вперед танк был подбит и загорелся, мешая продвижению танка Чудайкина. Тогда, сержант Чудайкин выскочил из своего танка, помог экипажу горевшего танка выбраться из машины и потушить пожар, а затем эвакуировал поврежденную машину с поля боя. Во время этих действий Владимир Иванович был ранен и контужен, но продолжил бой, обеспечивая огнем своего танка продвижение пехоты.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками старшине Чудайкину Владимиру Ивановичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда».

После окончания войны, до 1950 года, Владимир Иванович продолжил службу в Вооруженных Силах СССР. После демобилизации пришел работать на Куйбышевский металлургический завод им. В.И.Ленина, где проработал около 40 лет. Общий трудовой стаж Владимира Ивановича 56 лет.

Герой – танкист и сегодня в строю – он является Председателем Совета Кировской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов городского округа Самара.

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