09.05.2020 (20:53)

В День Великой Победы артиллеристы Амурского объединения ВВО выполнили 30 залпов салюта в Белогорске Амурской области

В День Великой Победы ночной Белогорск Амурской области осветило 30 праздничных залпов зарядов «Ассоль» пяти цветов. Фейерверк обеспечили военнослужащие артиллерийского соединения Восточного военного округа.

Салют был проведен с помощью недавно поступившего автоматизированного салютного комплекса 2А85 на базе машины КамАЗ. Жители и гости города увидели в небе над центральным парком цветовое шоу из желтого, оранжевого, зеленого и двух оттенков красного цвета.

Справочно: Новая салютная установка 2А85 состоит из шести модулей различного калибра — от 105 до 310 мм. Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать салют красочным и интересным. В расчет установки входит два человека.

Управление салютными установками программируется в соответствии с готовым сценарием. Оператору установки перед началом салюта достаточно лишь нажать кнопку пуска. Время выстрела корректируется автоматизированной системой с точностью до долей секунд.

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