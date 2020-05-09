09.05.2020 (20:45)

Военнослужащие инженерно-саперного полка ЗВО возложили цветы к памятному камню в честь юного сапера Жени Седова

Военнослужащие инженерно-саперного полка Западного военного округа в торжественной обстановке возложили цветы к памятному камню в честь юного сапера Жени Седова. Памятный камень в 2019 году был открыт в Богучарском районе Воронежской области.

19 декабря 1942 года в ходе контрнаступления советских войск под Сталинградом силами Юго-Западного и левого фланга Воронежского фронта Богучарский район был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. После освобождения района земля была буквально нашпигована взрывоопасными предметами – неразорвавшиеся и брошенные на поле боя снаряды, гранаты, авиабомбы, сотни гектаров минных полей, специально подготовленные врагом мины-сюрпризы. Для разминирования территории саперов не хватало. Местные подростки 14-15 лет добровольно приходили

в местные органы власти с просьбой направить на обучение и последующие работы по разминированию. В отсутствии взрослых мужчин больше взяться за это было некому. В результате было подготовлено 297 специалистов по разминированию.

В условиях невероятного напряжения полуголодные изможденные подростки проявляли самообладание, мужество и героизм. Особенно сложными были минные поля. Порой их длина была до нескольких километров.

В 1943 году во время обезвреживания 2006-й по счету мины на поле близ Богучара погиб 15-летний Женя Седов.

Благодаря беспрецедентной самоотверженной работе подростков-саперов к 1947 году очистка территории Богучарского района от мин и взрывоопасных предметов была в основном закончена. За это время ими, как свидетельствуют документы, было обезврежено и уничтожено 1 миллион 300 тысяч противотанковых и противопехотных мин различных типов, артиллерийских снарядов, авиабомб, гранат и минометных мин.

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