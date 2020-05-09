09.05.2020 (20:44)

Военнослужащие Центрального научно-исследовательского испытательного института инженерных войск провели персональный парад для ветерана Великой Отечественной войны

Военнослужащие Центрального научно-исследовательского испытательного института инженерных войск имени героя Советского Союза генерал-лейтенанта инженерных войск Д.М.Карбышева и Международного противоминного ордена Кутузова центра Вооруженных Сил Российской Федерации провели персональный парад для ветерана Великой Отечественной войны генерал-лейтенанта Кулабухова Олега Дмитриевича.

Знаменные группы прошли торжественным маршем у дома ветерана. Механизированную часть парада представлял бронеавтомобиль «Рысь». Православный хор и ансамбль инженерных войск «За Веру и Отечество» спел песни военных лет.

«Чем дальше уходит в историю 1945 год, тем меньше рядом с нами тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины. Мы преклоняемся перед ратным подвигом бойцов Красной Армии, героическим трудом тружеников тыла. Низкий поклон всем, кто на своих плечах вынес все тяжести и лишения, превозмог боль, победил смерть. Всем, кто потом поднял страну из руин, кто всей своей жизнью показал каким должно быть поколение победителей», – отметил в своем поздравлении помощник начальника инженерных войск по военно-политической работе подполковник Михаил Веприков.

Будущий генерал-лейтенант инженерных войск родился 5 июня 1923 г. Призван в 26-ю саперную бригаду. На фронтах воевал с 1941 по 1944 г. Принимал участие в обороне Кавказа и Сталинграда, форсировании Днепра. В составе рекогносцировочных групп Южного, Сталинградского, Степного и 2-го Украинского фронтов участвовал в фортоборудовании позиций и районов сосредоточения.

В послевоенное время служил в Управлении начальника инженерных войск Минобороны СССР, начальником 15 ЦНИИИ им. Д.М. Карбышева. Возглавлял оперативную группу по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Автор многих научных разработок.

Награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды (дважды), «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» (дважды).

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице