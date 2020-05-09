09.05.2020 (20:37)
Военнослужащие инженерно-саперной бригады центрального подчинения в День 75-летия Победы поздравили ветеранов
Военнослужащие инженерно-саперной бригады центрального подчинения в День 75-летия Победы поздравили ветеранов, проживающих в г.Муроме (Владимирская обл.), среди которых – Ефросинья Владимировна Сумник, которой исполнилось 98 лет.
Ефросинья Владимировна – защитница Ленинграда. Родилась на Смоленщине. Родители погибли во время бомбежек.
По путевке горкома комсомола 19-летняя Ефросинья вступила в противопожарный полк блокадного Ленинграда. В 42-м году Ефросинью Владимировну отправили на Ладожское озеро охранять «Дорогу жизни».