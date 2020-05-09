09.05.2020 (20:38)
Военнослужащие инженерно-саперной бригады центрального подчинения возложили гирлянды и венки к монументу у братских могил
Военнослужащие инженерно-саперной бригады центрального подчинения в день 75-летия Победы возложили гирлянды и венки к монументу у братских могил близ дер. Александровка (Владимирская область).
Данный мемориальный комплекс относится к начальному периоду войны. Здесь захоронены умершие от ран военнослужащие, получившие ранения, ставшие впоследствии смертельными, преимущественно в битве под Москвой.
На едином воздвигнутом среди десятков братских могил монументе, увенчанном пятиконечной звездой, начертано: «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины».
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