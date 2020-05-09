09.05.2020 (20:36)

Военнослужащие инженерно-саперной бригады центрального подчинения возложили цветы к памятнику воинам-саперам 1-й гвардейской инженерной бригады специального назначения

Военнослужащие инженерно-саперной бригады центрального подчинения возложили цветы к памятнику воинам-саперам 1-й гвардейской инженерной бригады специального назначения, военнослужащие которой проявили героизм в сражении на Курской Дуге в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г. Сформирован­ная в 2014 году и дислоцированная в городе Муроме бригада унаследовала почетные наименова­ния прославленного соединения.

Памятник является точной копией того, что установлен вблизи населенного пункта Поныри, оказавшегося в центре боевых действий по отражению главного удара немецких войск.

Памятник, созданный архитектором Д. Гаркушей и скульптором Ф. Салуневым, выполнен в виде двухступенчатого обелиска высотой более

20 метров, шпиль которого увенчан пятиконечной звездой.

На правой стороне постамента над­пись: «В разгар сражения на Курской дуге прорвавшиеся 300 фашистских танков остановлены легендарными саперами 1-й гвардейской инженерной бригады. Саперы ге­роически держали оборону, стояли насмерть и не пропустили врага». Также высечены слова из поэмы Е. Долматовского «Поныри»: «Здесь не было ни гор, ни скал, здесь не было ни рвов, ни рек, здесь русский человек стоял, советский человек...».

Первоначально памятник создавался в ознаменование подвига саперов

1-й гвардейской инженерной бригады спе­циального назначения и был построен в конце ноября 1943 года силами личного со­става бригады под командованием полковни­ка Михаила Иоффе (впоследствии генерал-лейтенанта, председателя Военно-­научного комитета инженерных войск). При его возведении использовались материалы разрушенного здания паровозного депо железнодорожной станции Поныри.

«Наши героические предшественники своей жизнью и подви­гами заслужили право вечной благодар­ности, гордости и памяти потомков. Наша задача – помня о героическом прошлом, соиз­мерять с ним сегодняшние дела и поступки, думать о будущем своей Родины – свободном и независимом. Сегодня воины бригады высоко несут почетное звание гвардейцев. Они верны традициям патриотизма и интернацио­нализма, которые во все времена были от­личительными чертами русского солдата» – отметил командир бригады полковник Александр Малков, выступая на торжественной церемонии.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице