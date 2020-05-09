09.05.2020 (20:36)
Военнослужащие инженерно-саперной бригады центрального подчинения возложили цветы к памятнику воинам-саперам 1-й гвардейской инженерной бригады специального назначения
Военнослужащие инженерно-саперной бригады центрального подчинения возложили цветы к памятнику воинам-саперам 1-й гвардейской инженерной бригады специального назначения, военнослужащие которой проявили героизм в сражении на Курской Дуге в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г. Сформированная в 2014 году и дислоцированная в городе Муроме бригада унаследовала почетные наименования прославленного соединения.
Памятник является точной копией того, что установлен вблизи населенного пункта Поныри, оказавшегося в центре боевых действий по отражению главного удара немецких войск.
Памятник, созданный архитектором Д. Гаркушей и скульптором Ф. Салуневым, выполнен в виде двухступенчатого обелиска высотой более
20 метров, шпиль которого увенчан пятиконечной звездой.
На правой стороне постамента надпись: «В разгар сражения на Курской дуге прорвавшиеся 300 фашистских танков остановлены легендарными саперами 1-й гвардейской инженерной бригады. Саперы героически держали оборону, стояли насмерть и не пропустили врага». Также высечены слова из поэмы Е. Долматовского «Поныри»: «Здесь не было ни гор, ни скал, здесь не было ни рвов, ни рек, здесь русский человек стоял, советский человек...».
Первоначально памятник создавался в ознаменование подвига саперов
1-й гвардейской инженерной бригады специального назначения и был построен в конце ноября 1943 года силами личного состава бригады под командованием полковника Михаила Иоффе (впоследствии генерал-лейтенанта, председателя Военно-научного комитета инженерных войск). При его возведении использовались материалы разрушенного здания паровозного депо железнодорожной станции Поныри.
«Наши героические предшественники своей жизнью и подвигами заслужили право вечной благодарности, гордости и памяти потомков. Наша задача – помня о героическом прошлом, соизмерять с ним сегодняшние дела и поступки, думать о будущем своей Родины – свободном и независимом. Сегодня воины бригады высоко несут почетное звание гвардейцев. Они верны традициям патриотизма и интернационализма, которые во все времена были отличительными чертами русского солдата» – отметил командир бригады полковник Александр Малков, выступая на торжественной церемонии.