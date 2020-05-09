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09.05.2020 (20:21)

Командующий Ленинградской армией ВВС и ПВО поздравил летчика-фронтовика с Днем Победы

Исполняющий обязанности командующего Ленинградским объединением военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа генерал-майор Олег Маковецкий поздравил ветеранов Ленинградской области с Днём Победы.

В торжественной обстановке генерал-майор Олег Маковецкий поздравил фронтовика Георгия Александровича Лончакова с праздником, пожелал ему крепкого здоровья, мира и благополучия.

«Низкий поклон Вам за мирное небо, за то, что ценой невероятных усилий Вы смогли выстоять в той страшной войне и возродить нашу страну», - отметил Олег Маковецкий.

Георгий Александрович Лончаков в годы Великой Отечественной войны был военным летчиком. Участвовал в боях за освобождение Ленинграда, в том числе в самом масштабном воздушном бою за станцию Бологое. За время войны Георгий Александрович сбил 5 самолётов, а составе экипажа – 6 самолётов и три штурмовика. Кавалер ордена Красной Звезды, двух орденов Отечественной войны 1 степени самой значимой наградой ветеран считает подаренные из рук И.В. Сталина шерстяной костюм и хромовые сапоги.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Ветераны , Праздники , Социальное развитие , 9 мая
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