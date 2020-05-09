Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.05.2020 (20:14)

Артисты Вислинской мотострелковой дивизии общевойсковой армии ЗВО провели концерт для 95-летнего ветерана в Белгородской области

Артисты Вислинской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа провели концерты военной песни и танца для 95 летнего ветерана Великой Отечественной войны в Белгородской области.

Военнослужащие поздравили Борисову Паву Федоровну во дворе её дома, исполнив песни военных лет, авторские военно-патриотических песни, прочитав стихотворения и исполнили народные танцы.

В 1941 году Паве Федоровна 16-летней девушкой стала военным шофером на Камчатке: подвозила горючее бомбардировщикам, ходила и в караул, и на стрельбище. Воевала до августа 45-го, награждена орденом Отечественной войны и медалью «За победу над Японией». После войны перебралась в город Валуйки Белгородской области и работала счетоводом, санитаркой. Последние годы живет одна в частном доме на дальней улице.

После выступления военнослужащие Висленской мотострелковой дивизии поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с наступающей годовщиной 75-летия Победы, поблагодарили их за совершенные подвиги, проявленную мужественность и отвагу.

Всего в концертных программах задействовано 4 бригады артистов, а также автосцены с музыкальной аппаратурой и поздравительными плакатами, флагами.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Подмосковье военнослужащие Кантемировской дивизии ЗВО поздравили 93-летнего ветерана с Днем Победы
Военнослужащие Ленинградской армии ЗВО провели более 50 церемоний в память о воинах, павших в годы Великой Отечественной войны
Под грохот артиллерийских залпов салютного дивизиона завершились празднования 75-й годовщины Дня Победы в Бурятии

Метки:
Западный военный округ , Ветераны , Праздники , Социальное развитие , 9 мая
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false