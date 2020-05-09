09.05.2020 (20:14)
Артисты Вислинской мотострелковой дивизии общевойсковой армии ЗВО провели концерт для 95-летнего ветерана в Белгородской области
Артисты Вислинской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа провели концерты военной песни и танца для 95 летнего ветерана Великой Отечественной войны в Белгородской области.
Военнослужащие поздравили Борисову Паву Федоровну во дворе её дома, исполнив песни военных лет, авторские военно-патриотических песни, прочитав стихотворения и исполнили народные танцы.
В 1941 году Паве Федоровна 16-летней девушкой стала военным шофером на Камчатке: подвозила горючее бомбардировщикам, ходила и в караул, и на стрельбище. Воевала до августа 45-го, награждена орденом Отечественной войны и медалью «За победу над Японией». После войны перебралась в город Валуйки Белгородской области и работала счетоводом, санитаркой. Последние годы живет одна в частном доме на дальней улице.
После выступления военнослужащие Висленской мотострелковой дивизии поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с наступающей годовщиной 75-летия Победы, поблагодарили их за совершенные подвиги, проявленную мужественность и отвагу.
Всего в концертных программах задействовано 4 бригады артистов, а также автосцены с музыкальной аппаратурой и поздравительными плакатами, флагами.