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09.05.2020 (20:05)

В Подмосковье военнослужащие Кантемировской дивизии ЗВО поздравили 93-летнего ветерана с Днем Победы

В Подмосковье военнослужащие Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознамённой армии Западного военного округа поздравили с Днем Победы персональным плац-концертом Федора Федоровича Рыхлова – 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны.

Военнослужащие на трех специально оборудованных машинах КамАЗ и Урал развернули полноценную сценическую площадку под окнами Федора Федоровича. Ветеран вместе со своей супругой, находясь на домашней самоизоляции, смогли насладиться живой музыкой военного оркестра, пением сводного военного хора Кантемировской дивизии, а также хореографическим выступлением.

В конце выступления Федор Федорович лично спустился в подъезд, чтобы отблагодарить военнослужащих. Не выпуская ветерана дальше крыльца дома, военнослужащие вручили Федору Федоровичу памятные подарки, набор продуктов и модель стоящего на вооружении Кантемировской дивизии танка Т-80У.

Все участники поздравительной акции были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Перед поездкой к ветерану каждый военнослужащий прошел комплексное медицинское обследование.

Рыхлов Федор Федорович – полковник в отставке, 1926 года рождения, в возрасте 16 лет ушел на фронт, участвовал в Висло-Одерской стратегической наступательной операции, дослужился до полковника. 15 мая Федор Федорович отметит свой 94-й день рождения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Западный военный округ , Ветераны , Праздники , Социальное развитие , 9 мая
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