09.05.2020 (20:16)
Военнослужащие инженерно-маскировочного полка возложили венки и цветы к гранитной плите мемориала, посвященного подвигу 11-ти саперов 316-й гвардейской Панфиловской дивизии
На 114-м километре Волоколамского шоссе у памятника «Взрыв» военнослужащие инженерно-маскировочного полка, дислоцированного в Московской области, возложили венки и цветы к гранитной плите мемориала, посвященного подвигу 11-ти саперов 316-й гвардейской Панфиловской дивизии в годы Великой Отечественной войны.
В огненном 1941 году 11 саперов 1077-го полка во главе с командиром взвода младшим лейтенантом Петром Фирстовым и политруком Алексеем Павловым приняли в этих местах неравный бой с танками и пехотой гитлеровцев. Герои погибли, но задержали врага на 5 часов, что позволило частям дивизии отойти на подготовленные позиции.
Военный совет Западного фронта представил всех саперов к награждению орденом Ленина посмертно. Это единственный случай в ходе Великой Отечественной войны, когда взвод саперов в полном составе награжден столь высокой государственной наградой.
На месте подвига саперов у деревни Строково воздвигнут мемориальный комплекс. Архитектурный ансамбль из красного гранита очень точно передает динамику неравного боя, изображая подрыв немецкой самоходной установки в один из моментов противостояния. Напротив каждой ячейки в окопах, выполненных из бетона, – гранитные тумбы, где высечены имена героев.