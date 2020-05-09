09.05.2020 (20:16)

Военнослужащие инженерно-маскировочного полка возложили венки и цветы к гранитной плите мемориала, посвященного подвигу 11-ти саперов 316-й гвардейской Панфиловской дивизии

На 114-м километре Волоколамского шоссе у памятника «Взрыв» военнослужащие инженерно-маскировочного полка, дислоцированного в Московской области, возложили венки и цветы к гранитной плите мемориала, посвященного подвигу 11-ти саперов 316-й гвардейской Панфиловской дивизии в годы Великой Отечествен­ной войны.

В огненном 1941 году 11 саперов 1077-го полка во главе с команди­ром взвода младшим лейтенантом Петром Фирстовым и политру­ком Алексеем Павловым приняли в этих местах неравный бой с танками и пехотой гитлеровцев. Герои по­гибли, но задержали врага на 5 часов, что позволило частям дивизии отойти на подготовленные позиции.

Военный совет Западного фронта представил всех саперов к награжде­нию орденом Ленина посмертно. Это единственный случай в ходе Великой Отечественной войны, когда взвод сапе­ров в полном составе награжден столь высокой государственной наградой.

На месте подвига саперов у деревни Строково воздвигнут мемориальный комплекс. Архитектурный ансамбль из красного гранита очень точно переда­ет динамику неравного боя, изображая подрыв немецкой самоходной установки в один из моментов противостояния. Напротив каждой ячейки в окопах, выполненных из бетона, – гранитные тумбы, где высечены имена героев.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице