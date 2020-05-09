09.05.2020 (19:56)

Военнослужащие Ленинградской армии ЗВО провели более 50 церемоний в память о воинах, павших в годы Великой Отечественной войны

Военнослужащие Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа провели траурные церемонии возложения венков к воинским захоронениям и памятникам, в память о воинах, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны.

Мероприятия прошли на территории Республики Карелия, Ленинградской, Воронежской, Курской, Тверской, Ярославской, Новгородской, Псковской, Смоленской и др. областей.

Военнослужащие почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания в знак памяти и скорби.

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановке в стране, на траурных церемониях присутствовали только командиры соединений, воинских частей и их заместители, а также подразделения почётного караула, которые осуществляли церемониал возложения цветов и венков к мемориалам.

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