09.05.2020 (19:58)

Военнослужащие Международного противоминного центра возложили цветы к памятнику создателям электрозаграждений

Военнослужащие Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации возложили цветы к памятнику создателям электрозаграждений, который является частью мемориального комплекса «Рубеж обороны Москвы» в подмосковной деревне Нефедьево. В тяжелые дни битвы за Москву именно здесь имело место боевое применение электризуемых препятствий, созданных специалистами инженерных войск и столичными энергетиками.

Строительство электрозаграждений велось в сложных условиях нехватки сил и средств. Часть работ так и не была завершена. И все-таки к концу октября 1941 года электрозаграждения общей протяженностью свыше 200 км большим полукольцом охватили Москву с севера на юг и в середине ноября были приведены в боевую готовность. В истории военного дела этот случай считается уникальным – никогда раньше столь масштабные системы электрозаграждений не создавались.

Архивные материалы свидетельствуют, что ближе всего немецкие войска подошли к электрозаграждениям у деревень Козино-Нефедьево. Сохранился журнал боевых действий этого подрайона по включению заграждений в период со 2 по 5 декабря 1941 года. В частности, 4 декабря отмечены большие скачки тока, по которым можно судить, что немцы пытались неоднократно преодолеть электрозаграждения. Но все попытки врага пересечь электрозаграждения успеха не имели.

«Немецкие войска нигде на подмосковных рубежах не преодолели электрозаграждения. Попытка пехоты противника прорваться в районе деревни Козино у Волоколамского шоссе привела к тому, что несколько десятков гитлеровцев были смертельно поражены электрическим током. Таким образом, в общей системе обороны электрозаграждения помогли защитить столицу от гитлеровских захватчиков», – отметил в своем выступлении подполковник Александр Осадчий.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице