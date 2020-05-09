Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.05.2020 (19:59)

Военнослужащие Военной академии РХБЗ провели парад во дворе дома ветеранов Великой Отечественной войны

9 мая в одном из дворов города Костромы прошел парад для участников Великой Отечественной войны.  В параде приняли участие Знаменный взвод и военный оркестр Военной академии радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты. Перед началом торжественного прохождения военные музыканты академии под управлением подполковника Эдуарда Клейна продемонстрировали фронтовикам фрагменты плац-концерта. Затем Знаменный взвод Военной академии под музыку «Священной войны» композитора Александра Александрова прошел торжественным маршем перед окнами ветеранов-фронтовиков Василия Самодурова, Ефима Подоксика и Василия Смолкина.

Завершился импровизированный парад исполнением песни Давида Тухманова «День Победы» солистами оркестра Ильей Перовым и Антоном Греховым.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
Метки:
Сухопутные войска , 9 мая , Великая Отечественная война (ВОВ)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false