09.05.2020 (19:59)

Военнослужащие Военной академии РХБЗ провели парад во дворе дома ветеранов Великой Отечественной войны

9 мая в одном из дворов города Костромы прошел парад для участников Великой Отечественной войны. В параде приняли участие Знаменный взвод и военный оркестр Военной академии радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты. Перед началом торжественного прохождения военные музыканты академии под управлением подполковника Эдуарда Клейна продемонстрировали фронтовикам фрагменты плац-концерта. Затем Знаменный взвод Военной академии под музыку «Священной войны» композитора Александра Александрова прошел торжественным маршем перед окнами ветеранов-фронтовиков Василия Самодурова, Ефима Подоксика и Василия Смолкина.

Завершился импровизированный парад исполнением песни Давида Тухманова «День Победы» солистами оркестра Ильей Перовым и Антоном Греховым.

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