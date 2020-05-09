09.05.2020 (19:49)

Под грохот артиллерийских залпов салютного дивизиона завершились празднования 75-й годовщины Дня Победы в Бурятии

Праздничные мероприятия посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной войне в Республике Бурятия, завершились грандиозным салютом силами внештатного салютного дивизиона Восточного военного округа с гаубичной батареей Воздушно-десантных войск.

В мероприятии приняли участие два артиллерийских подразделения от разных воинских частей.

Праздничный салют жители и гости столицы Республики Бурятия могли наблюдать в 22:00 на острове Комсомольский.

В ходе стрельбы холостыми боеприпасами военнослужащие достигли синхронности работы расчетов при выполнении орудийных залпов и запуске фейерверочных зарядов.

Жители Улан-Удэ увидели несколько видов праздничных салютов, таких как «Ассоль», «Вега» и «Подсолнух», представленных в серебристом, зелено-красном, зелено-белом, красно-белом, синем и жёлтом цветах.

В небо будет запущено более 300 фейерверочных зарядов.

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