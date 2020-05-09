09.05.2020 (19:44)

Свыше 10 тыс. военнослужащих ЗВО на территории 5 регионов России приняли участие в онлайн шествии «Бессмертного полка»

В соединениях и воинских частях гвардейской танковой армии Западного военного округа в День Победы свыше 10 тыс. военнослужащих и членов их семей приняли участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка».

Акция «Бессмертный полк» проводится ежегодно по всей стране, и его участники традиционно принимают участие в параде в честь Дня Победы, и проходят колонной с фотографиями своих родственников-ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны-всех тех, кого затронула Великая Отечественная война.

В связи с противодействием распространению вирусных инфекций шествия «Бессмертного полка» прошли в онлайн формате, а также в окнах и балконах жилых домов.

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