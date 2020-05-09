09.05.2020 (19:37)

Военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии ЗВО поздравили ветерана Великой Отечественной войны во дворе его дома

В Подмосковье военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа поздравили ветерана великой Отечественной войны полковника Николая Васильевича Куркина с помощью многофункционального информационного комплекса, который установили во дворе его дома. Ветеран смог получить поздравления с 75-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне, находясь на домашней самоизоляции.

Николаю Васильевичу на большом экране показали боевые стрельбы современных танков Т-72Б3, концерт, с участием хореографических и вокальных коллективов, так же для ветерана показали видео поздравление юнармейцев и военнослужащих гвардейской таковой армии ЗВО. Куркин Николай Васильевич наблюдал все части поздравительной программы с балкона своей квартиры.

В годы Великой Отечественной войны Николай Васильевич был артиллеристом, участвовал в Висло-Одерской, Берлинской операциях, награжден многими государственными и ведомственными наградами.

Таманская мотострелковая дивизия в годы войны участвовала в Орловско-Брянской оборонительной операции, оборонительных боях под Курском и Тимом 1941 года, битве за Кавказ, Новороссийско-Таманской, Керченско-Эльтигенской десантной, Крымской, Белорусской, Прибалтийской и Восточно-Прусской операциях. Боевой путь гвардейская Таманская мотострелковая дивизия завершила 17 апреля 1945 года на Земландском полуострове

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