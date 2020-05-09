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09.05.2020 (22:00)

Артиллеристы ЮВО провели праздничный салют в честь Дня Победы во Владикавказе

Сводные расчеты салютных дивизионов Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные во Владикавказе, провели праздничный салют в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Артиллерийские батареи произвели залпы в 22.00 над городом Владикавказ, с темпом в 15 секунд, разрыв фейерверочных зарядов осуществлялся на высоте 250-300 метров. Салют был произведён из 12-и единиц 76-мм орудий ЗИС-3 и одной салютной установки на базе «КАМАЗ».

Жители Владикавказа увидели девять видов праздничных салютов («Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега» различных модификаций), представленных в семи цветовых гаммах (серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый).

Все мероприятия проводились при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , 9 мая , Праздники
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