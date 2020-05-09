09.05.2020 (19:34)

Более ста видеопоздравлений для фронтовиков подготовили военнослужащие общевойсковой армии ЗВО в Ленобласти

В период празднования Дня Победы военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа подготовили более ста видеопоздравлений для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей, жертв блокады Ленинграда, проживающих в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В коротких видеороликах военнослужащие по контракту и призыву произнесли слова благодарности фронтовикам, исполнили композиции времен войны, прочли военно-патриотические стихотворения и исполнили песни военных лет.

Видеопоздравления демонстрировались ветеранам, проживающим в военных городках дислокации воинских частей объединения при помощи электронных устройств, а также были разосланы родственникам участников войны по средствам электронной связи.

Ранее военнослужащие объединения организовали ряд мероприятий по проведению персональных парадов и концертов для ветеранов города Луга Ленинградской области, находящихся на режиме самоизоляции.

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