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09.05.2020 (19:09)

Военнослужащие ЮВО в День Победы минутой молчания почтили память погибших в боях с фашизмом

В соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО) военнослужащие в День Победы минутой молчания почтили память погибших в боях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В 19.00 личный состав соединений и воинских частей общевойсковых объединений ЮВО, объединения ВВС и ПВО ЮВО, Черноморского флота и Каспийской флотилии, а также на территории российских военных баз ЮВО в Армении, Абхазии, Южной Осетии исполнил песню День Победы.

Также военнослужащие ЮВО и их семьи в 21.00 9 мая приняли участие во Всероссийской Мемориальной акции «Свеча памяти» - находясь дома, зажгли свечи и почтили память родных и близких фронтовиков, выставив их фотографии в окна своих домов.

Все мероприятия проводились при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Праздники , Великая Отечественная война (ВОВ) , Увековечение памяти павших при защите Отечества , 9 мая
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