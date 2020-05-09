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09.05.2020 (22:15)

Сводные расчеты ЮВО провели праздничный салют в честь Дня Победы в Ставрополе

Сводные расчеты салютных дивизионов 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели праздничный салют в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Салют был проведен из гаубиц Мста-Б с 30-ю залпами, в честь главных событий и символов, обеспечивших Победу в Великой Отечественной войне.

Всего для организации салюта задействовано около 70 военнослужащих ЮВО. Все мероприятия проводились при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.

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Метки:
Южный военный округ , Праздники , Великая Отечественная война (ВОВ) , 9 мая
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