09.05.2020 (22:15)

Сводные расчеты ЮВО провели праздничный салют в честь Дня Победы в Ставрополе

Сводные расчеты салютных дивизионов 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели праздничный салют в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Салют был проведен из гаубиц Мста-Б с 30-ю залпами, в честь главных событий и символов, обеспечивших Победу в Великой Отечественной войне.

Всего для организации салюта задействовано около 70 военнослужащих ЮВО. Все мероприятия проводились при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице