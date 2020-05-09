09.05.2020 (18:59)

По улицам Новочеркасска прошла колонна военной техники под песни времен Великой Отечественной войны

Военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО), солдаты которой в 1945 году водрузили Знамя Победы над рейхстагом, в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на грузовых автомобилях совершили марш по улицам Новочеркасска под песни военных лет.

По главным улицам города и близлежащих районов проехали автомобили ЗИЛ, бронеавтомобили «Тигр», две БМ-13 «Катюши», звуковещательная станция на базе БТР-80 и автомобили «Урал», в которых находились военнослужащие в форме времен Великой Отечественной войны с пулеметами и винтовками в руках и штандартами 3-х фронтов, 4-х корпусов, 15-ти полков, входивших в состав 8-ой общевойсковой армии первого формирования.

Колонна техники двигалась под музыкальное сопровождение военных песен «Жди меня», «В лесу прифронтовом», «Вечер на рейде», «День Победы, «Вот солдаты идут» и другие.

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