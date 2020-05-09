Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.05.2020 (18:59)

По улицам Новочеркасска прошла колонна военной техники под песни времен Великой Отечественной войны

Военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО), солдаты которой в 1945 году водрузили Знамя Победы над рейхстагом, в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на грузовых автомобилях совершили марш по улицам Новочеркасска под песни военных лет.

По главным улицам города и близлежащих районов проехали автомобили ЗИЛ, бронеавтомобили «Тигр», две БМ-13 «Катюши», звуковещательная станция на базе БТР-80 и автомобили «Урал», в которых находились военнослужащие в форме времен Великой Отечественной войны с пулеметами и винтовками в руках и штандартами 3-х фронтов, 4-х корпусов, 15-ти полков, входивших в состав 8-ой общевойсковой армии первого формирования.

Колонна техники двигалась под музыкальное сопровождение военных песен «Жди меня», «В лесу прифронтовом», «Вечер на рейде», «День Победы, «Вот солдаты идут» и другие.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В честь 75-й годовщины Победы в Хабаровске состоялся главный праздничный салют
Уникальный «Бессмертный полк» проехал по улицам Москвы в День Победы
В Санкт-Петербурге военнослужащие ЗВО поздравили с Днём Победы фронтовика на самоизоляции
Тихоокеанский флот во Владивостоке дал праздничный артиллерийский салют в честь Дня Победы

Метки:
ВВТ , Южный военный округ , Военные парады , Социальное развитие , Великая Отечественная война (ВОВ) , 9 мая
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false