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09.05.2020 (19:13)

В Москве военнослужащие Преображенского полка ЗВО провели онлайн плац-концерт для фронтовиков

В Москве военнослужащие отдельного комендантского Преображенского полка Западного военного округа провели онлайн плац-концерт для ветеран Великой Отечественной войны.

Почетный караул, исполнил композицию, состоящую из строевых приемов с карабинами, продолжили торжества военные музыканты из образцового военного оркестра, выступавшие с плац-концертом для ветеранов. Кульминацией праздника стало исполнение личным составом песни композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова о Дне Победы.

Отдельный комендантский Преображенский полк обеспечивает проведение мероприятий с участием Президента Российской Федерации, председателя Правительства Российской Федерации, Министра обороны и других высших должностных лиц Российской Федерации как на территории страны, так и за рубежом, а также участвует в ритуалах встреч и проводов глав иностранных государственных, правительственных и военных делегаций во время их официальных визитов в Россию, возложение венков на мемориальном комплексе «Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены», военных парадов и других мероприятий государственного значения.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , 9 мая , Великая Отечественная война (ВОВ)
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