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09.05.2020 (18:50)

Военнослужащие Ленинградской армии ВВС и ПВО возложили венки к мемориалу «Разорванное кольцо» в Ленинградской области

На берегу Ладожского озера в районе деревни Ваганово (Ленинградская область) военнослужащие зенитного ракетного полка Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа провели церемонию возложения венков к мемориалу «Разорванное кольцо».

Военнослужащие почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Траурная церемония завершилась минутой молчания в знак памяти и скорби о погибших.

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановке в стране, в церемонии приняло участие минимально-необходимое количество военнослужащих.

Мемориал «Разорванное кольцо» был открыт 29 октября 1966 года там, где сухопутный участок легендарной Дороги жизни смыкается с водой. В этом месте, у Вагановского спуска, начиналась трасса, проходившая по озерному льду к восточному берегу бухты Петрокрепость.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , 9 мая , Великая Отечественная война (ВОВ)
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