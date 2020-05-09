09.05.2020 (18:56)

В Подмосковье военнослужащие ЗВО провели боевые стрельбы из танков Т-72Б3 в режиме реального времени

В Московской области на полигоне «Алабино» экипажи танков Т-72Б3 гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа провели боевые стрельбы в режиме реального времени для демонстрации ветеранам Великой Отечественной войны в 75-ю годовщину Победы.

Военнослужащие продемонстрировали уничтожение мишеней из комплекса вооружения танков. Стрельба велась из 125-мм пушек бронебойными и осколочно-фугасными боеприпасами по мишеням, имитирующим движущийся танки, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие «противника», находившимся на расстоянии от 800 до 2000 метров.

По адресам всех подшефных ветеранов проехали мобильные автоклубы. Военнослужащие в режиме онлайн показали занятия по боевой подготовке на современной боевой технике и поздравили ветеранов с наступающим Днем Победы.

Всего в поздравительной акции приняло участие около 150 военнослужащих и порядка 50 единиц вооружения, военной и специальной техники Таманской мотострелковой дивизии танкового объединения ЗВО.

В Великой Отечественной войне 1941-1945 г. гвардейская танковая Краснознаменная армия участвовала в Орловско-Брянской операции, битве за Москву, танковом сражении на Курской дуге, в освобождении Украины, в Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской и Берлинской операциях против нацистской Германии и её союзников. Гвардейская танковая армия прошла боевой путь от Курска до Берлина протяжённостью три тысячи километров. Армия самостоятельно и во взаимодействии с войсками других армий освободила на территории Советского Союза 54 города, на территории Польши — 72, на территории Германии овладела 25 городами. За успешные боевые действия гвардейские знамена соединений и частей армии украсили 127 боевых орденов.

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