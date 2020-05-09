09.05.2020 (19:16)

Экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» отдал воинские почести погибшим воинам-североморцам в Баренцевом море

Экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» почтил память воинов-североморцев погибших в море в годы Великой Отечественной войны. Церемонию отдания воинских почестей военные моряки провели недалеко от западного берега острова Кильдин в Баренцевом море, где принял неравный бой с противником в августе 1941 года сторожевой корабль «Туман». Координаты его гибели на Северном флоте являются координатами боевой славы. При проходе этого района корабли ВМФ России приспускают флаг и дают протяжный гудок.

Экипаж крейсера «Маршал Устинов» спустил на воду венок, приспустил Андреевский флаг, почтив память погибших моряков минутой молчания и сигналом корабельной сирены.

Сторожевой корабль Северного флота «Туман» был переоборудован во время Советско-Финской войны из рыболовного траулера РТ-10 «Лебёдка» Сначала он был зачислен в состав флота как дозорный корабль, а затем переклассифицирован в сторожевой. Ему был присвоен бортовой номер 12. На вооружении корабля стояло два 45-мм универсальных орудия, два 7,62-мм пулемёта и 18 малых глубинных бомб.

Находясь с 4 августа 1941 года под командой старшего лейтенанта Л.А. Шестакова в дозоре на рубеже мыс Цып-Наволок - остров Кильдин западный, 10 августа 1941 года в 04:25 обнаружил 3 германских эскадренных миноносца Z-4 «Рихард Битзен», Z-10 «Ганс Лоди» и Z-16 «Фридрих Экольдт». Передал радиодонесение об обнаруженном противнике оперативному дежурному Северного флота и начал манёвр уклонения с постановкой дымовой завесы.

Немецкие эсминцы, имевшие многократное превосходство в ходе и артиллерии, сблизились с «Туманом» на 50 кабельтовых (около 9 километров) и с третьего залпа накрыли СКР № 12 артиллерийским огнём. «Туман» получил 11 прямых попаданий 127-мм снарядами. В первые минуты боя были убиты командир и комиссар корабля. Из-за повреждения кормового орудия ответного огня «Туман» вести не мог. Тем не менее, экипаж продолжал героически бороться за живучесть корабля, пытаясь дойти до своего берега.

Открытый с опозданием огонь береговых батарей отогнал германские эсминцы, Z-4 «Рихард Битзен» был повреждён и отправлен на ремонт в Германию.

В ходе боя радист - старший краснофлотец К.В. Блинов и раненый рулевой - краснофлотец К.Д. Семёнов совершили подвиг - под огнём врага подняли на мачте сбитый флаг. Повреждённый СКР «Туман» затонул в 05:50, не спустив флага перед врагом. Из 52 членов его экипажа в том бою выжили 37 краснофлотцев.

В честь экипажа СКР «Туман» одна из улиц исторической базы Северного флота – города воинской славы Полярного - получила название «Героев «Тумана».

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