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09.05.2020 (18:32)

В честь 75-й годовщины Победы в Хабаровске состоялся главный праздничный салют

В честь Дня победы в Хабаровске в  22 часа 9 мая военнослужащие  внештатного  салютного подразделения от отдельного мотострелкового соединения  Восточного военного округа, дислоцированного в Князе-Волконском (Хабаровский край),  с набережной реки Амур и площадки на спорткомплексе «Ерофей арена» произвели  праздничный салют.

Жители краевой столицы могли наблюдать с балконов за этим феерическим зрелищем.

В ходе праздничного салюта было произведено 30 залпов из 16 салютных орудий, которые обеспечили шумовой эффект мероприятия.

Гости жители  города увидели в небе столицы Хабаровского края цветовое шоу из желтого, оранжевого, зеленого и красного цвета. Запуск салютных зарядов проведен с помощью шести салютных установок.

Ранее,  на аэродроме «Калинка» под Хабаровском военнослужащие внештатного салютного дивизиона провели ряд  салютных тренировок.

В ходе проведения генеральной тренировки со стрельбой холостыми боеприпасами основной упор  сделан на достижение синхронности работы расчетов при проведении орудийных залпов и запуску фейерверочных зарядов.

В обеспечении проведения салюта было задействовано более 100 военнослужащих мотострелкового соединения  Восточного военного округа.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Праздники , 9 мая
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