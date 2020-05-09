09.05.2020 (18:25)

Уникальный «Бессмертный полк» проехал по улицам Москвы в День Победы

Сегодня в День Победы военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа провели уникальную акцию «Бессмертный полк» на улицах Москвы.

По решению командира салютного дивизиона полковника Вячеслава Парадникова, 72 салютные установки на базе «КАМАЗ» были оборудованы портретами участников Великой Отечественной войны – дедами и прадедами военнослужащих, входящих в состав расчетов салютных установок и артиллерийских орудий. Также были размещены портреты маршалов артиллерии и Героев Советского Союза - артиллеристов. Военнослужащие совершили марш к площадкам салютования по улицам Москвы, колонну возглавил командир дивизиона с портретом своего отца - фронтовика Ивана Федоровича Парадникова.

В День Победы в 22:00 отдельный гвардейский салютный дивизион им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа произведет в Москве праздничный артиллерийский салют, посвящённый 75-й годовщине Великой Отечественной войны.

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