09.05.2020 (18:22)

Авиация Ленинградской армии ЗВО пролетела в парадном строю в небе над Санкт-Петербургом

Авиация Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа приняла участие в торжественном пролёте над Санкт-Петербургом, посвященном 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Над акваторией Невы и Пискарёвским мемориалом в едином строю пролетели 30 самолетов и вертолётов оперативно-тактической, транспортной и армейской авиации объединения.

Взлёты оперативно-тактической авиации проходили с оперативных аэродромов Петрозаводска (республика Карелия) и Хотилово (Тверская область). Экипажи армейской авиации осуществляли вылеты с аэродрома г. Пушкина (Санкт-Петербург).

Возглавил торжественный строй тяжелый транспортный вертолёт Ми-26, вслед за которым пролетели звенья многоцелевых вертолётов Ми-8, ударных Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор». Вслед за вертолётом в небе пролетели транспортные самолёты Ан26, Ан-12 и Ту-134. Завершили пролёт тактической авиационной группы многоцелевые сверхманёвренные истребители Су-35С, истребители Су-34, а также истребители перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31.

Торжественному пролету парадного строя боевой авиатехники предшествовали совместные тренировки не только в небе, но и на земле.

Ранее экипажи оперативно-тактической и армейской авиации совершили передислокацию из Псковской, Курской, Воронежской, Тверской областей и республики Карелия на оперативные аэродромы для проведения совместных тренировок воздушной части парада, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Торжественные линейные пролеты авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО в честь великого праздника прошли еще в 10 городах России (Воронеж, Курск, Орел, Белгород, Вологда, Ярославль, Смоленск и др.)

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице