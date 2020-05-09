09.05.2020 (18:15)
В Санкт-Петербурге военнослужащие ЗВО поздравили с Днём Победы фронтовика на самоизоляции
В Санкт-Петербурге военнослужащие бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа поздравили с Днём Победы участника Великой Отечественной войны полковника в отставке 95-летнего Валентина Ипатова, находящегося на самоизоляции.
Военнослужащие навестили ветерана, поздравили его с праздником и вручили грамоту от командира части за активную военно-патриотическую работу, проводимую фронтовиком.
Валентин Петрович Ипатов – участник прорыва блокады Ленинграда, войну закончил сержантом-связистом, продолжил военную после войны. Службу завершил в звании полковника, награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны, Почёта, многими медалями.
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