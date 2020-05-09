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09.05.2020 (18:16)

В Самаре в День Победы возложили цветы к горельефу «Скорбящей Матери-Родине»

В Самаре в День Победы состоялось торжественное возложение цветов и венков к Вечному огню у горельефа «Скорбящей Матери – Родине» на площади Славы, которое было зажжено 49 лет назад и ни разу больше не угасало.

В торжестве, которое здесь проходит ежегодно, приняли участие командующий 2-ой общевойсковой армией генерал-лейтенант Андрей Колотовкин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, участники Великой Отечественной войны, военнослужащие, а также по одному представителю военно-патриотических и ветеранских организаций.

Мероприятие состоялось с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , 9 мая , Великая Отечественная война (ВОВ)
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