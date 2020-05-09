09.05.2020 (18:16)
В Самаре в День Победы возложили цветы к горельефу «Скорбящей Матери-Родине»
В Самаре в День Победы состоялось торжественное возложение цветов и венков к Вечному огню у горельефа «Скорбящей Матери – Родине» на площади Славы, которое было зажжено 49 лет назад и ни разу больше не угасало.
В торжестве, которое здесь проходит ежегодно, приняли участие командующий 2-ой общевойсковой армией генерал-лейтенант Андрей Колотовкин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, участники Великой Отечественной войны, военнослужащие, а также по одному представителю военно-патриотических и ветеранских организаций.
Мероприятие состоялось с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил.
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