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09.05.2020 (18:07)

По улицам Абхазии проехали автомобили российской военной базы ЮВО под музыку военных лет

Военнослужащие российской военной базы  Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на грузовых автомобилях совершили марш по улицам Абхазии под песни военных лет.

По главным улицам проехали грузовые автомобили, в которых находились военнослужащие в форме времен Великой Отечественной войны с винтовками в руках, Знаменем Победы и российским флагом.

Колонна техники двигалась под музыкальное сопровождение военных песен «Жди меня», «В лесу прифронтовом», «Вечер на рейде», «День Победы, «Вот солдаты идут» и другие.

В честь Дня Победы с участием военнослужащих российской военной базы ЮВО также состоялись другие мероприятия, такие как поздравления ветеранов и возложения венков и цветов к памятникам и мемориальным комплексам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Все мероприятия проводились при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , 9 мая , Великая Отечественная война (ВОВ)
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