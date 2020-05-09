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09.05.2020 (17:57)

Тихоокеанский флот во Владивостоке дал праздничный артиллерийский салют в честь Дня Победы

Сегодня силами Тихоокеанского флота во Владивостоке дан праздничный артиллерийский салют в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В память о героях войны над столицей Приморья прозвучало тридцать залпов артиллерийских орудий. Запуск фейерверочных выстрелов осуществлялся салютными установками 2А-85 с площадки военно-исторического музея «Владивостокская крепость». Для звукового сопровождения фейерверка с площадки на улице Батарейной в районе мыса Боброва, были задействованы 2 гаубицы Д-30.

Проведение салюта обеспечили около 30 военнослужащих на 4-х единицах техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Праздники , 9 мая
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