09.05.2020 (17:57)
Тихоокеанский флот во Владивостоке дал праздничный артиллерийский салют в честь Дня Победы
Сегодня силами Тихоокеанского флота во Владивостоке дан праздничный артиллерийский салют в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В память о героях войны над столицей Приморья прозвучало тридцать залпов артиллерийских орудий. Запуск фейерверочных выстрелов осуществлялся салютными установками 2А-85 с площадки военно-исторического музея «Владивостокская крепость». Для звукового сопровождения фейерверка с площадки на улице Батарейной в районе мыса Боброва, были задействованы 2 гаубицы Д-30.
Проведение салюта обеспечили около 30 военнослужащих на 4-х единицах техники.
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