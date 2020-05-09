09.05.2020 (17:53)

В демонстрационном пролете авиации в Екатеринбурге впервые приняли участие бомбардировщики Су-34

Бомбардировщики Су-34 челябинского авиаполка Центрального военного округа (ЦВО), в год 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, впервые приняли участие в демонстрационном пролете авиации в Екатеринбурге.

Над центральной площадью уральской столицы в парадном строю пролетели 22 самолета и вертолета оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации, которые ежедневно выполняют оперативные и боевые задачи по обеспечению безопасности воздушного пространства на территории ЦВО.

«Сегодня у нас состоялась воздушная часть показа авиационной техники, к выполнению поставленной задачи привлекались наиболее подготовленные экипажи нашего объединения - 14 армии ВВС и ПВО. Подчеркну, что в небе уральской столицы впервые пролетает такое количество авиационной техники, 22 единицы - от самых современных, типа Су-34 фронтовых бомбардировщиков до заслуженных ветеранов - Ан-12, Ан-26», - сообщил исполняющий обязанности заместителя командира авиаполка Виталий Паршин.

Открывал демонстрационный пролет крупнейший в мире транспортный вертолет Ми-26, за ним над Екатеринбургом в составе звеньев пролетели восемь модернизированных военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ5-1 и ударных Ми-24П, оснащенных современными комплексами радиоэлектронной борьбы и очками ночного видения, позволяющих выполнять боевые задачи ночью, оставаясь незаметными для противника. За вертолетными звеньями следовали транспортные самолеты Л-410, Ан-26 и Ан-12.

Завершали демонстрационный пролет экипажи оперативно-тактической авиации. Самолеты-разведчики Су-24МР, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 поколения 4++, способные наносить ракетно-бомбовые удары со сверхмалых высот и вести высокоманевренный воздушный бой, а также высотные истребители-перехватчики МиГ-31. Главная особенность МиГ-31 – возможность выполнять боевые задачи в нижних слоях стратосферы.

Демонстрационные полеты авиации проводятся в девяти городах России в границах ответственности округа с привлечением более 80 самолетов и вертолетов. Наиболее масштабные из них - в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.

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