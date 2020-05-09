09.05.2020 (17:48)

На День Победы в Башкирию привезли Звезду Героя России Шаймуратова

В День Победы в Уфу привезли медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации генерал-майора Минигали Шаймуратова.

Высшую награду из Москвы в столицу Башкирии доставил военный комиссар республики Игорь Харченко. В Уфе прошли торжественные мероприятия по приему и передаче награды в именной музей. В сопровождении военизированной колонны ее провезли по улицам города. В передаче Звезды Героя России в именной музей на вечное хранение принял участие глава региона Радий Хабиров.

«Невероятные эмоции испытываю от того, что мне доверили привезти такую значимую и долгожданную для всех нас награду. Минигали Мингазович говорил: «Потомки Салавата отступать не умеют», такие слова мог произнести только уверенный и сильный духом человек. Мы никогда не забудем 112 Башкирскую кавалерийскую дивизию, точно также мы не забудем выдающегося командира этой дивизии генерал-майора Шаймуратова. Чтим, помним!» - сказал военный комиссар Башкирии Игорь Харченко.

Справочно :

Минигали Мингазович Шаймуратов - советский военачальник, командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии (с 14 февраля 1943 — 16-я гвардейская кавалерийская дивизия) во время Великой Отечественной войны.

После начала Великой Отечественной войны в 1941 году полковник Минигали Шаймуратов был назначен помощником начальника отдела Генерального штаба Красной Армии и командиром части по охране Кремля — 1-й Особый кавалерийский полк, который вскоре был направлен на фронт в состав корпуса генерала Льва Доватора . За бои под Волоколамском, на подступах к Москве, Минигали Шаймуратов был награждён вторым орденом Красного Знамени.

Шаймуратовская дивизия за годы Великой Отечественной войны прошла от Дона до Эльбы свыше 4000 км. 15 раз отмечена в приказах Верховного Главнокомандующего, как отличившаяся в боях.

112-я Башкирская кавдивизия, дала Родине 5 кавалеров орденов Славы (всех 3-х степеней) и 78 Героев Советского Союза. Такого нет в истории ни одной дивизии Советского Союза. Клич «Шаймуратовцы, вперёд!» до последних дней войны вёл конников Башкирской кавалерийской дивизии в атаку.

30 марта 2020 года Указом Президента Российской Федерации генерал-майору Минигали Шаймуратову присвоено Звание Героя Российской Федерации (посмертно).

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