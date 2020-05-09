09.05.2020 (17:50)
В Ставрополе сводные расчеты 49-й армии ЮВО готовятся к праздничному салюту в честь Дня Победы
Сводные расчеты салютных дивизионов 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) готовятся к праздничному салюту в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне.
На территории воинской части расчеты отработали порядок действий при выполнении выстрелов из орудий гаубиц «Мста-Б».
Праздничный салют в Ставрополе будет произведен 9 мая в 22:00, разрыв фейерверочных зарядов будет осуществляться на высоте 250-300 м над городом.
Таким образом, салют можно увидеть из окон своих домов.
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