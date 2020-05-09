09.05.2020 (17:50)

В Ставрополе сводные расчеты 49-й армии ЮВО готовятся к праздничному салюту в честь Дня Победы

Сводные расчеты салютных дивизионов 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) готовятся к праздничному салюту в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

На территории воинской части расчеты отработали порядок действий при выполнении выстрелов из орудий гаубиц «Мста-Б».

Праздничный салют в Ставрополе будет произведен 9 мая в 22:00, разрыв фейерверочных зарядов будет осуществляться на высоте 250-300 м над городом.

Таким образом, салют можно увидеть из окон своих домов.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице