09.05.2020 (17:36)
Военнослужащие ЗВО в Можайске поздравили фронтовиков с Днём Победы
Военнослужащие бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа в Можайске поздравили ветеранов Великой Отечественной войны концертными программами в День Победы.
Офицеры и волонтеры вручили подарки, цветы, пожелали всем ветеранам крепкого здоровья, счастья, благополучия, а также выразил искреннюю благодарность за отвагу, мужество, верность и самоотверженность на полях сражений.
К поздравлению военнослужащие бригады ЗВО передали ветеранам видеопоздравление в стихах от юнармейцев, а также были организованы концертные программы и парады с участием исторической техники. К поздравлениям присоединялись и жители города, вручали цветы, дарили подарки и поздравляли с Днем Победы.
Все военнослужащие, лично участвовавшие в поздравлении, использовали индивидуальные средства защиты от вирусных заболеваний - марлевые повязки и медицинские перчатки.