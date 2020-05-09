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09.05.2020 (17:36)

Военнослужащие ЗВО в Можайске поздравили фронтовиков с Днём Победы

Военнослужащие бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа в Можайске поздравили ветеранов Великой Отечественной войны концертными программами в День Победы.

Офицеры и волонтеры вручили подарки, цветы, пожелали всем ветеранам крепкого здоровья, счастья, благополучия, а также выразил искреннюю благодарность за отвагу, мужество, верность и самоотверженность на полях сражений.

К поздравлению военнослужащие бригады ЗВО передали ветеранам видеопоздравление в стихах от юнармейцев, а также были организованы концертные программы и парады с участием исторической техники. К поздравлениям присоединялись и жители города, вручали цветы, дарили подарки и поздравляли с Днем Победы.

Все военнослужащие, лично участвовавшие в поздравлении, использовали индивидуальные средства защиты от вирусных заболеваний - марлевые повязки и медицинские перчатки.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Ветераны , Праздники , Социальное развитие , 9 мая
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